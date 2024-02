L'UCI lance Fair Cycling, sa campagne pour l'équité dans le cyclisme

L'instance dirigeante du cyclisme mondial veut veiller "que toutes les parties prenantes du cyclisme - athlètes, entraîneurs, organisateurs, officiels et différents membres de l'entourage des coureurs - contribuent à préserver l'équité dans le sport cycliste".

L'UCI cite comme exemple de manipulation celle de coureurs qui "sous-performent ou perdent intentionnellement" et celle des officiels qui "prennent délibérément de mauvaises décisions pour influencer la compétition et ses résultats, cela dans le but d'obtenir un avantage financier ou autre".