L'UCI lance une série de mesures pour la participation aux manches de la Coupe du monde

Parmi ces nouvelles mesures, qui entreront en vigueur ce vendredi 1er mars, le top 20 du dernier classement UCI ne pourront plus participer à des épreuves nationales. De plus, les deux premières lignes au départ des manches de Coupe du monde seront réservées aux coureurs les mieux classés au classement général.

En novembre dernier, l'UCI avait lancé une réflexion autour de "la participation des athlètes aux manches de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI et aux autres épreuves du Calendrier International UCI de la discipline". Lors de la saison écoulée, plusieurs cadors de la discipline ont fait l'impasse sur des manches de Coupe du monde pour se concentrer sur celles du Trophée X2O ou encore du Superprestige.

Pour renforcer la participation des meilleurs coureurs et coureuses, l'UCI a également donné le statut d'"épreuve protégée" à "un maximum de 50 % des épreuves de la Coupe du monde". Cela signifie que l'UCI pourra refuser d'enregistrer au calendrier une course qui souhaiterait avoir lieu la veille ou le jour-même d'une épreuve protégée. "L'introduction de ce statut particulier vise à promouvoir l'internationalisation du cyclo-cross et à défendre la prévalence de l'intérêt sportif dans le cadre de la participation aux épreuves de la discipline", précise l'instance.

Les équipes professionnelles seront également obligées de participer à toutes les manches de la Coupe du monde en inscrivant au moins trois coureurs en élite dames ou en élites messieurs.