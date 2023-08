L'UCI suspend Toon Aerts jusqu'au 16 février 2024

En janvier 2022, des traces de métabolite du létrozole, un produit interdit, avaient été retrouvées dans un échantillon prélevé chez Toon Aerts lors d'un contrôle hors compétition. Le coureur affirme ne pas avoir pris le produit intentionnellement et que la petite quantité de létrozole dans son sang peut s'expliquer par des aliments ou un complément alimentaire contaminé.

Le tribunal a également annulé les résultats obtenus par Toon Aerts entre le 19 janvier 2022, date du prélèvement de l'échantillon, et le 5 février 2022. Durant cette période, il avait terminé deuxième de la Coupe du monde à Flamanville (France) et du Cross du Flandrien à Hamme (Trophée X2O), cinquième du Championnat du monde de cyclocross à Hoogerheide et sixième de la manche de Coupe du monde à Fayetteville aux États-Unis.

Toon Aerts a un mois pour faire appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).