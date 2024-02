Lucinda Brand devance Marion Norbert Riberolle à Bruxelles

Deux autres Néerlandaises, Annemarie Worst 4e à 50 secondes et Leonie Bentveld 5e à 1:05, complètent le top 5 de cette course disputée sans la championne du monde Fem van Empel, (Visma-Lease a Bike) déjà assurée de la victoire finale.

Le Trophée X2O est la dernière compétition de cyclocross à livrer ses verdicts. Fem van Empel, en plus de son titre mondial, a remporté l'Euro et le Trophée X2O. Sa compatriote Ceylin Alvarado a ajouté la Coupe du monde et le Superprestige à son palmarès. Sanne Cant est la championne de Belgique.