Lucinda Brand s'impose en solitaire à Flamanville

La Néerlandaise Lucinda Brand a remporté la course élites dames de la 6e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Flamanville en France.

En l'absence de ses compatriotes Fem van Empel et Ceylin del Carmen Alvarado, Brand a pris les commandes de la course dans le deuxième des cinq tours pour ne plus les lâcher.

Lauréate de la manche de Dublin la semaine dernière, Brand a décroché sa deuxième victoire de la saison. La championne du monde 2021 s'est imposée avec 20 secondes d'avance sur la Luxembourgeoise Marie Schreiber et 30 sur sa compatriote Leonie Bentveld. Laura Verdonschot termine 11e et première Belge à 1:35.