Luis Leon Sanchez va prendre sa retraite

Sanchez dispute actuellement sa 14e Vuelta. Il a aussi participé douze fois au Tour de France et cinq fois au Tour d'Italie. Il a remporté quatre étapes du Tour et le classement de la montagne de la Vuelta en 2014. Son palmarès comprend aussi, entre autres, la Clasica San Sebastian (2010 et 2012), Paris-Nice (2009) et le Tour Down Under (2005).

"C'est une annonce difficile, mais c'est le moment de dire que c'est ma dernière année comme cycliste professionnel", a-t-il expliqué dans une vidéo. "Ce n'est pas facile de mettre un terme à ce magnifique jeu que j'ai commencé quand j'avais cinq ans. Qui aurait pu dire à cet enfant que tous ses rêves se réaliseraient? Mais tout a une fin et je pense que le moment est venu. Le cyclisme m'a donné beaucoup, plus que je pouvais l'imaginer", a ajouté l'Espagnol.