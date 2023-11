Luke Plapp quitte Ineos Grenadiers pour Jayco AlUla

Plapp, 22 ans, a fait ses débuts professionnels chez Ineos Greandiers en 2021 et a déjà décroché trois victoires avec un titre de champion d'Australie du contre-la-montre (2021) et deux titres de champion d'Australie sur la course en ligne (2022, 2023). Il a aussi terminé 2e du classement général du Tour des Emirats arabes unis en 2023.