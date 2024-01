Luke Plapp sacré champion d'Australie du contre-la-montre

Sur un parcours de 37,5 km, Plapp s'est montré le plus rapide en 46:19 et a devancé ses équipiers Chris Harper et Michael Hepburn de respectivement 33 et 55 secondes. Kelland O'Brien a complété un top 4 formé uniquement de coureurs de Jayco-AlUla à 1:07.

Passé d'Ineos Grenadiers à Jayco-AlUla au terme de la saison écoulée, Plapp décroche à 23 ans son deuxième titre national sur le chrono. Il est également double champion d'Australie en titre sur la course en ligne et remettra son titre en jeu dimanche.