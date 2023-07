L'Union cycliste internationale soutient une équipe de réfugiés

L'équipe sera composée de cinq athlètes sur route, trois femmes et deux hommes, et d'un spécialiste du mountainbike. Ils vivent soit en France, en Suède ou en Suisse et sont originaires d'Afghanistan, de Syrie et d'Iran.

Ils participeront aux Mondiaux avec un maillot entièrement blanc qui sera fourni par Santini, partenaire de l'UCI. Parmi les six membres, Masomah Ali Zada et Ahmad Badreddin Wais avaient déjà fait partie de l'équipe des réfugiés aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.