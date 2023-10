Maasmechelen comme théâtre de la deuxième manche de Coupe du monde

La 2e manche de la Coupe du monde de cyclocross se déroulera dimanche à Maasmechelen. Avec Thibau Nys et la Néerlandaise Fem van Empel, vainqueurs de la première course dans leur catégorie respective, les concurrents s'élanceront sur un parcours revisité.

Thibau Nys ne participera pas au Superprestige de samedi à Ruddevoorde afin de tout miser sur la manche de Maasmechelen. "C'est un choix conscient que nous avons pris bien à l'avance", a commenté son directeur sportif et père, Sven Nys, l'homme aux 13 titres en Superprestige. "Thibau n'a que 20 ans et il a un programme d'été chargé derrière lui. Pour la saison de cross, nous avons établi un programme et nous nous y tenons strictement pour l'instant. Ce sera Maasmechelen dimanche, le cross du Koppenberg mercredi et les championnats d'Europe ensuite."

Les Lions de Sven Nys sont en grande forme, tandis que le Néerlandais Lars van der Haar a remporté le cross nocturne de Woerden, aux Pays-Bas, mardi. "Nous avons en effet très bien commencé la saison", s'est satisfait le patron. "Mon équipe est prête à se battre pour la victoire dans les semaines à venir. Les coureurs atteignent le niveau que nous espérions. Malheureusement, nous n'avons pas autant de chance avec notre équipe féminine", frappée par plusieurs blessures.