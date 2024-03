Mads Pedersen aborde la course encore marqué par sa chute dans À Travers la Flandre

"Je suis très heureux de pouvoir encore courir", a déclaré Pedersen lors d'une conférence de presse en ligne vendredi. "J'aurais pu me retrouver à l'hôpital sur une table d'opération, comme beaucoup de mes coéquipiers (Jasper Stuyven et Alex Kirsch, ndlr) et de mes concurrents. Mais j'ai déjà connu des jours meilleurs. Tomber à une telle vitesse est toujours douloureux. Presque tout mon corps est cabossé. Il suffit de regarder ma chute pour s'en rendre compte : j'ai fait un tête-à-queue, de mon côté gauche à mon côté droit. Ce n'est pas une préparation idéale pour dimanche. Mon corps ne sera pas parfait. On ne se remet pas d'une telle chute en trois jours.

Mercredi dernier, Pedersen a été l'une des victimes de la chute à grande vitesse qui a également impliqué Wout van Aert et Jasper Stuyven, entre autres. Contrairement à eux, le Danois de 28 ans s'en est sorti sans aucune fracture. Les dégâts se limitent à des éraflures et des contusions.

"Pour gagner le Ronde, il faut être à 100 %, mais pour être honnête, je ne le suis pas. Mais c'est encore possible, si tout se passe bien. Nous allons toujours établir un plan et essayer de rouler notre course. C'est vraiment dommage que nous ayons perdu Jasper et Alex, ils vont vraiment me manquer, mais nous devons quand même tenter notre chance. Ensuite, nous verrons comment mon corps réagit. C'est du cinquante-cinquante : ça peut aller dans les deux sens".