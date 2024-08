Magnus Cort Nielsen gagne la 2e étape devant Arnaud De Lie qui prend la tête du général

La deuxième étape du Tour du Danemark (2.Pro), courue entre Ringkobing et Vejle et longue de 231 km, a été remportée par le local Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et son compatriote Soren Kragh Andersen (Alpecin - Deceuninck). De Lie en profite pour prendre les commandes au général.