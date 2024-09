Malade, Yves Lampaert déclare forfait pour le contre-la-montre et le relais mixte

Yves Lampaert ne participera pas aux championnats d'Europe de cyclisme prévus du 11 au 15 septembre dans le Limbourg, a annoncé la Fédération belge de cyclisme lundi. Le coureur de 33 ans est malade et sera remplacé par Victor Vercouillie sur le contre-la-montre individuel et par Edward Theuns sur le relais mixte.

Le contre-la-montre individuel se tiendra le mercredi 11 septembre à partir de 16h30 avec un parcours de 31,2 km entre Heusden-Zolder et Hasselt. Vercouillie, 21 ans, et Victor Campenaerts seront les deux coureurs belges engagés dans l'épreuve messieurs.

Quant au relais mixte (52,3 km) prévu le jeudi 12 septembre, Edward Theuns fera office de remplaçant pour Lampaert et rejoint ainsi Noah Vandenbranden et Victor Vercouillie dans la sélection côté messieurs. Theuns avait déjà été annoncé comme remplaçant pour la course en ligne après le forfait de Wout van Aert, dont la saison est terminée à cause d'une blessure au genou.