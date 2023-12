Manon Bakker s'impose à Val di Sole : "Je savoure cette 1re victoire en Coupe du monde"

"Je pense que Val di Sole est en train de devenir mon cross préféré", a déclaré Bakker, troisième l'année dernière. "J'avais décidé de rester calme et d'adopter mon propre rythme tout au long de l'épreuve. J'ai complètement raté mon départ et j'ai compris d'emblée que je devais directement entamer ma course poursuite si je voulais arracher un prix. Je suis restée concentrée et cela m'a permis de remonter mes adversaires à tour de rôle. Comme l'année dernière, le dernier tour a été très spécial. Et c'est là que j'ai voulu à nouveau tenter ma chance".

À un moment donné, Bakker avait 15 secondes de retard sur Del Carmen Alvarado. "Je savais que je devais rester calme pour éviter les erreurs. J'ai continué à maintenir un bon rythme et je me suis rapprochée de plus en plus de Ceylin. J'espérais me battre à nouveau pour la victoire, mais je ne pensais pas décrocher un premier succès en Coupe du monde", a conclu Bakker, qui n'avait remporté que le cross à Heerderstrand cette année.