Manuele Tarozzi s'adjuge la 3e étape et endosse le maillot de leader, Witse Meeussen 10e

L'Italien Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a remporté la troisième étape du Tour de Qinghai Lake (2.Pro) après une course de 202,4 km entre Huzhu et Guide en Chine et devient le nouveau leader du général. L'Érythréen Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan) et l'Équatorien Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) complètent le podium de cette étape de montagnes. Witse Meeussen (Alpecin-Deceuninck) a terminé 10e.