Marc Hirschi: "Il fallait maîtriser Ben Healy, c'était stressant"

Marc Hirschi et ses coéquipiers sont restés très attentifs dans la dernière partie de course. "La finale a été très nerveuse, il y a avait beaucoup de stress mais, heureusement, j'étais entouré d'une équipe très forte. Mon coéquipier Brandon McNulty était deuxième du classement général et je savais que je devais me concentrer sur Ben Healy. J'ai pu heureusement le suivre dans la fin de course. J'ai apprécié le Tour de Luxembourg dont le parcours, qui n'est jamais plat, correspond parfaitement à mes caractéristiques de coureurs", a conclu Hirschi.