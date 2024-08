Marc Hirschi place sa victoire au même rang que son étape du Tour et la Flèche Wallonne

Le Suisse Marc Hirschi (UAE Emirates) a remporté samedi la Clasica San Sebastian (WorldTour), après un sprint contre le Français Julian Alaphilippe. "Cela signifie beaucoup pour moi", a-t-il déclaré après la ligne d'arrivée. "C'est l'une de mes plus grandes victoires, aux côtés de ma victoire d'étape sur le Tour de France et de la Flèche Wallonne."

Sivakov a attaqué et a roulé en solitaire jusqu'à la dernière montée. "C'était une très bonne situation pour nous. Si l'équipe Lotto Dstny avait eu un coureur de moins en poursuite, Pavel aurait probablement gagné, je pense. Nous avons pu rester dans les roues et attendre la dernière côte qui était vraiment difficile. Il fallait souffrir jusqu'au sommet."

Sur cette nouvelle montée finale, la Pilotegi, Hirschi est parti avec Alaphilippe. "Il a attaqué dès le pied de la montée. Nous allions très vite. Lorsque nous avons passé le sommet et que nous nous sommes retournés, nous n'étions plus que deux. Nous savions donc que nous devions continuer, et à la fin, nous avons sorti un beau sprint."