Marc Hirschi s'impose en solitaire et décroche sa sixième victoire de la saison

Marc Hirschi (UAE Emirates) a remporté dimanche la 46e édition du GP Industria & Artigianato, une course cycliste d'un jour disputée en Italie. Le coureur suisse est arrivé seul à Larciano après 168,8 kilomètres de course, tandis que l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva (Caja Rural-Seguros RGA) et l'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) ont terminé 2e et 3e.