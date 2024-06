Margot Vanpachtenbeke s'impose dans la première étape

Margot Vanpachtenbeke (VolkerWessels) a remporté la première étape du Tour de Thüringe féminin de cyclisme (2.Pro), mardi en Allemagne. L'étape longue de 118,5 km s'est disputée autour de Iena qui a accueilli le départ et l'arrivée.

L'Allemande Linda Riedmann a remporté le sprint du peloton et pris la 3e place à 5:34. Mais le peloton a été bloqué derrière un passage à niveau fermé. Son retard a ensuite été ramené à 2:34.

Julie Sap, seule autre Belge présente en Allemagne, s'est classée 71e à 3:29.

Vanpachtenbeke et Edwards ont lancé leur attaque à plus de 50 kilomètres de l'arrivée. Après avoir porté leur avance à quatre minutes, le peloton a commencé à réduire l'écart. A douze kilomètres de l'arrivée, la "Deutsche Bahn" a donné un coup de main aux échappées. Le peloton a dû attendre trois minutes à un passage à niveau fermé et n'ont jamais pu combler leur retard

Au classement général, Vanpachtenbeke est également le premier leader, avec quatre secondes d'avance sur Ewards. Riedmann est troisième à 2:44.