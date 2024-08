Margot Vanpachtenbeke victime d'une chute avant l'emballement final

Margot Vanpatchenbeke a pris la borne centrale et s'est retrouvée à terre. "C'était dommage, mais la seule chose à faire était de recoller le plus vite possible, c'était difficile parce que cela allait très vite. Je me demandais si mon nez n'était pas cassé, mais ça va. Physiquement, c'était dur. Je n'ai pas pu accompagner le groupe et j'étais contrainte de rester derrière. C'est dommage. Mais Lotte a super bien roulé. Elle a fait ce qu'elle sait toujours faire".