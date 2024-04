Marianne Vos écœure Lorena Wiebes au bout d'une course perturbée et raccourcie

La Néerlandaise Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) a remporté la course féminine de l'Amstel Gold Race (WorldTour), dimanche aux Pays-Bas. Vos a devancé sa compatriote Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) au sprint, alors que cette dernière avait levé les bras trop tôt. La Norvégienne Ingvild Gasjkenn (Liv AlUla Jayco) a fini 3e au bout d'une course perturbée et raccourcie.

La course a été chamboulée à cause d'une collision entre un policier motard et une voiture en début de journée, alors que le premier ouvrait le parcours. Le peloton a dû poser pied à terre après environ 45 kilomètres de course, et est resté à l'arrêt pendant une heure. Les organisateurs ont annoncé que la course repartirait neutralisée jusqu'à Valkenburg.

Par ailleurs, la direction de la course a décidé que le peloton n'effectuerait que trois tours de la boucle (d'environ 20 kilomètres) avec le Geulhemmerberg (1 km à 5%), le Bemelerberg (0,7 km à 5,3%) et le Cauberg (0,6 km à 8,2%), plutôt que quatre. Au total, la course prévue sur 157,6 kilomètres a été tronquée de près de 50 kilomètres.