Marianne Vos prolonge chez Jumbo-Visma jusqu'à la fin 2025

Vos, 35 ans, avait rejoint celle-ci à sa fondation au début de l'année 2021. Avant cela, elle avait roulé avec l'équipe polonaise CCC-Liv. Avec Jumbo-Visma, elle a remporté 15 victoires, dont deux étapes du Giro et du Tour l'année dernière (où elle a également remporté le classement final aux points). Son impressionnant palmarès compte encore trois titres mondiaux sur route (2006, 2012, 2013), un titre olympique sur route (2012) et un autre sur piste (dans la course aux points en 2008), le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, l'Amstel Gold Race, à cinq reprises la Flèche Wallonne et huit titres mondiaux en cyclo-cross, pour ne citer que les principales. "J'ai encore énormément de plaisir sur un vélo", a déclaré Marianne Vos. "J'aime courir et me battre pour la victoire en tant qu'équipe. Le cyclisme féminin s'est tellement professionnalisé ces dernières années que je découvre encore de nouveaux défis. Et je suis aussi toujours en train de me développer sur le plan personnel. Je suis extrêmement motivée pour m'entraîner dur afin de donner le meilleur de moi-même." Tenante du titre mondial de cyclo-cross, Marianne Vos ne défendra pas celui-ci la semaine prochaine à Hoogerheide, aux Pays-Bas, en raison de problèmes physiques. Elle souffre d'un rétrécissement de l'artère pelvienne qui nécessite un traitement qui serait compromis par une compétition en ce moment. (Belga)