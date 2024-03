Marianne Vos remporte sa 250e victoire et se met "en route vers le Tour des Flandres"

"La seule solution pour moi était de continuer à tout donner tout en en gardant sous la pédale pour le sprint final que j'ai décidé de lancer de loin, avec tout ce que j'avais encore dans les jambes et ce fut vraiment nécessaire pour m'imposer." Vos a lancé le sprint alors qu'elle était en tête et elle a réussi à empêcher sa compatriote de la remonter.

"Je suis très heureuse de m'être imposée dans cette course très intense", s'est réjouie Marianne Vos après son succès. "Quand Shirin van Anrooij a attaqué, j'ai compris que je devais partir avec elle. L'entente entre nous était jusqu'au moment où Elisa Longo Borghini (coéquipière de Van Anrooij) a contre-attaqué, ce qui a fait que Van Anrooij n'a plus roulé."

La course féminine a dû être neutralisée une demi-heure en raison d'un accident. "Il faut l'accepter si les circonstances l'imposent", a reconnu Marianne Vos. "Nous avions déjà activé la course avant cette neutralisation mais, après le nouveau feu vert, nous sommes reparties avec tout le peloton. La course s'est franchie durcie, surtout dans la zone des côtes. Dans le final, les attaques ont été très nombreuses. J'ai choisi la bonne. Maintenant, direction le Tour des Flandres!"

La seule victoire de la Néerlandaise dans le Monument flandrien remonte à 2013. Cette saison, Vos a déjà remporté le Circuit Het Nieuwsblad. Elle s'était également classée 9e des Strade Bianche.