Marianne Vos vise une 2e victoire: "C'est agréable de pouvoir se battre pour la victoire"

Marianne Vos (Visma Lease-a-Bike) est de retour au plus haut niveau cette saison avec des victoires dans le Circuit Het Nieuwsblad et mercredi dans À Travers la Flandre. La Néerlandaise de 36 ans peut vise une deuxième victoire dans le Tour des Flandres dimanche, après celle de 2013.

"Je me sens bien", a-t-elle déclaré vendredi. "J'ai fait le plein de confiance après ma performance de mercredi. Cependant, le Ronde c'est un autre morceau. Je me présente au départ avec un stress positif. Dans les classiques flamandes, tout est possible. Il faut être vigilante en permanence. J'espère d'être dans le coup dans le final et obtenir un bon résultat. Je suis de nouveau en pleine forme après mon opération (de l'artère de la jambe gauche, ndlr). C'est agréable de pouvoir à nouveau se battre pour la victoire."

"C'est l'une des plus belles courses du printemps. Il y a plusieurs favorites. Nous voulons nous montrer en tant qu'équipe. Je connais bien le parcours. L'expérience est également énorme. Cela ajoute de la pression."