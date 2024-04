Marijn van den Berg enlève la 4e étape et remporte le classement général

Cinq coureurs ont formé l'échappée du jour avec les Français Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d'Azur) et Clément Alleno (Burgos-BH), le Britannique Mark Stewart (Corratec-Vini Fantini), le Canadien Matissse Julien (CIC U Nantes Atlantique) et l'Estonien Norman Vahtra (Van Rysel-Roubaix).

Les hommes de tête ont compté jusqu'à près de cinq minutes d'avance sur le peloton. Hennequin et Alleno ont été les derniers à résister. Un groupe de neuf coureurs s'est finalement joué la victoire et Van den Berg s'est montré le plus rapide au sprint devant les Français Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale) et Clément Venturini (Arkéa-B&B Hotels). Luca Van Boven (Bingoal WB) a terminé 6e et meilleur Belge.