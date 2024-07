Mario Aparicio gagne la quatrième étape

Mario Aparicio (Burgos-BH) a remporté la 4e étape du Tour de Qinghai Lake, course cycliste de catégorie 2.Pro, mercredi. Après 136,1 km entre Guide et Gonghe, l'Espagnol, 24 ans, s'est imposé dans un sprint à quatre devant le Néerlandais Adne van Engelen (Roojai Insurance) et deux coureurs de Caja Rural Seguros, l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva et l'Equatorien Jefferson Alveiro Cepeda. Ce dernier est le nouveau leader du général.