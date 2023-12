Marion Norbert Riberolle remporte sa première victoire de la saison à Essen

La native de Troyes, en France, qui porte néanmoins la nationalité belge, s'est en effet disputée une bataille acharnée avec Van Alphen pendant la quasi-intégralité de la course. Verdonschot était à leurs côtés avant de perdre la roue peu après la moitié de la course, finissant à 1:18. La Tchèque Julia Kopecky (CC Pavé) s'était également jointe à la fête peu après le départ, mais elle a battu en retraite pour finalement terminer 4e à près de deux minutes de la lauréate.

La course s'est jouée sur un terrain extrêmement lourd, avec la boue comme le sable gorgés d'eau et techniques. "C'était très dur. Même pendant la reconnaissance, le parcours n'était pas aussi difficile que pendant la course, et j'avais encore les jambes qui souffraient de mon stage en Espagne."

Dans le dernier tour, Norbert Riberolle a fait la différence face à sa concurrente et creusé progressivement un écart suffisant pour s'assurer la victoire. "J'ai confiance en mon sprint, mais je pense qu'il vaut mieux prendre quelques secondes d'avance pour savourer sur la ligne", a-t-elle commenté à propos de son attaque finale.