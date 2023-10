Mark Cavendish, 38 ans, confirme qu'il prolonge encore un an avec Astana

Le Britannique, 38 ans, confirme ainsi la vidéo postée plus tôt dans la journée par l'équipe kazakhe du World Tour intitulée "It's not over yet" (ce n'est pas encore fini) sans aucune autre indication.

Le coureur de l'Ile de Man, 38 ans, avait rejoint Astana l'an dernier après avoir passé deux ans au sein de la structure de Patrick Lefevere. L'homme aux 162 victoires se donne peut-être encore l'occasion de battre le record du nombre de victoires d'étape au Tour de France qu'il détient avec Eddy Merckx (34).