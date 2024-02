Mark Cavendish remporte la 4e étape, Rodrigo Contreras reste leader

Mark Cavendish (Astana) a signé sa première victoire de l'année en s'adjugeant la 4e étape du Tour de Colombie (2.1) qui a mené le peloton de Paipa à Zipaquira sur 181,8 km vendredi. Le coureur britannique de 38 ans a devancé au sprint les Colombiens Fernando Gaviria (Movistar) et Nelson Soto (Petrollike), empochant sa 163e victoire en carrière, la première depuis mai 2023.

Le vétéran espagnol Oscar Sevilla (Team Medellin), 3e du général, n'a pas pris le départ de cette 4e étape. Le coureur de 47 ans a chuté jeudi à 500 m de l'arrivée de la 3e étape. S'il a franchi la ligne d'arrivée, il n'a pu prendre le départ de la 4e étape, souffrant d'une fracture de la clavicule gauche et d'une fracture de l'arc costal.

Le Colombien Rodrigo Contreras (Nu Colombia) conserve le maillot de leader à la veille de l'étape reine, qui proposera samedi un parcours de 138,3 km entre Cota et l'Alto del Vino (30,2km à 5,7%) où l'arrivée sera jugée à 2842 m d'altitude.

Le Tour de Colombie se terminera dimanche à Bogota. L'épreuve en est à sa quatrième édition. Elle a été créée en 2018 mais n'avait plus été courue depuis 2020 et la pandémie de Covid-19. Les trois précédents vainqueurs sont colombiens (Sergio Higuita en 2020, Miguel Angel Lopez en 2019 et Egan Bernal en 2018).