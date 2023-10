Mark Cavendish revient sur sa décision et continue: "mais juste un an alors"

"Je pensais que c'était fini pour moi cette année quand j'ai annoncé ma retraite", a commenté le sprinteur britannique, 38 ans, dans une vidéo postée par son équipe Astana Qazaqstan. "Je pensais ne plus à avoir à me lever pour aller m'entraîner par n'importe quel temps, ne plus rester loin de la maison et passer du temps avec les enfants. Je me suis dit que la course allait me manquer, mais j'étais heureux avec ma décision. Je n'ai pas pu finir le Tour de France à cause d'une chute, mais c'est comme ça. On a grandi cette année comme équipe et je m'y suis senti comme en famille. La première réaction de Vinokourov après ma chute a été pourquoi pas encore un an ? J'ai dit non. Revenir encore, même d'une fracture de la clavicule, c'était un peu comme... encore une fois ! Mais j'ai aimé encore rouler cette saison, puis j'ai parlé aux enfants: qu'est-ce que papa devrait faire ? Ils ont répondu 'Continue, la question ne se pose même pas. Alors, on y est, mais juste un an hein", a lâché l'homme aux 162 victoires qui prolonge pour une saison dans le peloton, sa 18e.

Alexandre Vinokourov a ajouté clairement que l'objectif était de gagner une étape encore au Tour de France pour rentrer un peu plus encore dans l'histoire. "Ce n'est un secret pour personne que le Tour de France et une victoire d'étape étaient l'objectif principal de Mark", a expliqué l'ancien coureur kazakh, patron de l'équipe dans un communiqué. "Lors de la septième étape, il était sur le point de battre son record historique. Mais une lourde chute le lendemain a bouleversé tous les plans. Je crois qu'un vrai champion ne devrait pas terminer sa carrière de cette façon. J'ai donc demandé à Mark si dans quelques années il ne regretterait pas avoir réessayé et je lui ai suggéré de reconsidérer sa décision, de rester une autre saison et d'essayer quand même de gagner une étape du Tour de France".