Markus Hoelgaard: "Je voulais au moins une victoire sous le maillot national"

Le champion de Norvège Markus Hoelgaard (UNO-X) s'est imposé dans la 3e étape du Tour de Wallonie, annoncée comme étape-reine, avec plus de 3.600 mètres de dénivelé positif. Le champion de Norvège a été un des grands acteurs de l'échappée matinale de cinq coureurs, dont deux, lui-même et Jimmy Janssens, ont résisté jusqu'au bout au retour des poursuivants.

"J'avais un but, gagner au moins une fois avec le maillot national sur les épaules et, le réaliser dans la troisième étape du Tour de Wallonie, la plus dure, est incroyable. Je savais qu'en lançant dans le dernier virage, j'avais des chances de m'imposer. Nous avons une équipe très forte et très déterminée en Wallonie et je peux annoncer que nous allons encore essayer de gagner dans les deux dernières étapes." Hoelgaard n'a eu aucune difficulté pour devancer Jimmy Janssens dans la dernière ligne droite, au terme d'une échappée de quelque 170 kilomètres.

Le Norvégien a succédé à son compatriote Christian Odd Eiking qui s'était imposé dans la 3e étape du Tour de Wallonie 2018 à La Roche-en-Ardenne. Hoelgaard sera un des hommes à suivre au prochain Tour de Norvège où il évoluera sous son maillot de champion national.