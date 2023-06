Marlen Reusser remporte le classement général, la 4e étape pour Niamh Fisher-Black

Fisher-Black s'est montrée la plus rapide dans un sprint à deux devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) pour décrocher sa première victoire de la saison, la 3e de sa carrière. Marlen Reusser a elle pris la 3e place à 37 secondes de son équipière. Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) a elle pris la 6e place à 1:25 derrière la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) et la Française Eglantine Rayer (DSM) qui ont complété le top 5.

Reusser remporte elle le classement général devant son public avec 1:02 d'avance sur Vollering et 1:17 sur l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), 8e de l'étape mardi. La Suissesse signe son 19e succès en carrière, le 5e cette saison après la 2e étape du Tour de Suisse, une étape et le classement général du Tour du Pays basque et Gand-Wevelgem.