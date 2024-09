Marthe Truyen mécontente de sa 14e place: "Nous avons été trop faibles"

Avec sa 14e place, Marthe Truyen a été la première Belge à franchir la ligne d'arrivée de la course en ligne des élites dames de l'Euro de cyclisme, samedi, à Hasselt. Un résultat qui ne la satisfait pas. "Je suis déçue", a-t-elle déclaré après la course. "J'avais espéré un top-10 avant la course et c'était peut-être possible. Mais une 14e place n'est pas suffisante. Nous avons essayé, mais nous avons été trop faibles."