Marvin Odent 6e sans regret dans la course en ligne: "les autres étaient plus forts"

Quatrième d'une épreuve en contre-la-montre la veille qui le laissait un peu sur sa faim, Marvin Odent n'avait cette fois pas de regrets.

"Je n'aurais pas pu faire la différence pour aller chercher le bronze", a-t-il avoué finissant à quelques mètres d'un trio qui s'est joué la 3e place au sprint. "Je suis un rien trop loin. J'ai pu m'accrocher longtemps à ce groupe qui s'est joué la médaille de bronze et j'espérais encore pouvoir faire la différence à la fin, mais je n'arrivais plus à accélérer. J'avais chaque fois dur aussi dans les montées. J'essayais de faire une petite différence sur le plat, mais on avait le vent de face une grosse partie du parcours. La pluie par contre ne me dérangeait pas. Je roule en général bien. Je dois me satisfaire de cette 6e place parce que les autres étaient plus forts aujourd'hui", a expliqué Marvin Odent qui disputait ses premiers Jeux Paralympiques.