Matej Mohoric champion du monde de gravel, Florian Vermeersch médaille d'argent

Six coureurs, Florian Vermeersch, Matej Mohoric, l'Allemand Paul Voss, l'Espagnol Alejandro Valverde et les Britanniques Connor Swif et Cameron Mason, se sont détachés après 74 km de course. Victime de chute et de crevasion, Wout van Aert se retrouvait alors largué à environ 9 minutes.

Mohoric, Vermeersch et Swift se sont ensuite retrouvés à trois devant, puis à deux lorsque Swift a été lâché à 24 km de l'arrivée. Six kilomètres plus loin, c'est Florian Vermeersch qui voyait Matej Mohoric continuer seul. Condamné à la poursuite, le Belge était victime d'un problème de chaîne à 15 km de l'arrivée et se retrouvait à une trentaine de secondes de l'ancien vainqueur de Milan-Sanremo, qui s'envolait vers une victoire en solitaire.