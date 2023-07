Matej Mohoric gagne pour "son équipe et pour Gino" Mäder, son coéquipier décédé en juin

"Cela signifie beaucoup parce que c'est si difficile et cruel d'être un coureur pro, vous souffrez tellement sur le vélo, vous sacrifiez votre famille, votre vie et vous faites tout pour être prêt, mais après deux jours vous vous rendez compte que tout le monde est incroyablement fort et c'est parfois difficile de juste pouvoir suivre. Dans le Col de la Loze mercredi, j'étais complètement vidé. Mais il faut aller jusqu'au bout, quand je vois tout le staff qui se lève à 6 heures tous les matins et se couche à minuit, tout le monde fait des efforts incroyables pour nous", a raconté Matej Mohoric, 28 ans, qui a pris la bonne roue, celle de Kasper Asgreen.

"Il a gagné hier, il était encore là, incroyablement fort. J'ai donné tout ce que j'avais, le meilleur de moi-même toute la journée, pour moi, pour Gino, pour l'équipe. J'ai tenté de suivre Kasper et de le passer sur la ligne. Je voulais gagner comme tous les coureurs. Je sais que cela change la vie et je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour remporter une étape du Tour de France. Chacun ici mérite d'en gagner une parce que j'ai vu leurs visages dans le 'grupetto' dans le Col de la Loze", a ajouté Mohoric rendant hommage à Gino Mäder, le coureur suisse de l'équipe Barhain-Victorious, décédé le 16 juin dernier à la suite d'une chute au Tour de Suisse.