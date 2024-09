Mathieu Burgaudeau remporte la quatrième étape et conserve son maillot de leader

Le Français Mathieu Burgaudeau, 25 ans, a remporté samedi la troisième étape du Tour d'Istanbul (cat. 2.1). Après un parcours de 113,3 kilomètres entre Beykoz et Polonezköy, le coureur de la TotalEnergies a été le plus rapide au sommet de Polonezköy (3e cat. 2,1 km à 6,3 %). Il a devancé Alessandro Romele (Astana Qazaqstan) et son coéquipier Émilien Jeannière au sprint. Le Belge Milan Menten (Lotto Dstny) a terminé au pied du podium.