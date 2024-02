Mathieu van der Poel décroche son 6e titre mondial, Michael Vanthourenhout troisième

Van der Poel s'est imposé en 58:14 avec 37 secondes d'avance sur Nieuwenhuis et 1:06 sur Vanthourenhout. Ronhaar a pris la quatrième place à 1:36. Eli Iserbyt s'est classé cinquième à 2:08.

Après son premier titre à Tabor en 2015, Van der Poel a ensuite été titré en 2019, en 2020, 2021 et 2023. Avec six sacres, le petit-fils de Raymond Poulidor prend seul la deuxième place au classement des coureurs les plus titrés de l'histoire des Mondiaux, seulement devancé par Eric De Vlaeminck et ses sept titres. Van der Poel est aussi champion du monde en titre sur la route.