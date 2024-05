Mathieu van der Poel disputera le Tour et la course sur route des JO, mais renonce au VTT

Mathieu van der Poel disputera le Tour de France, du 29 juin au 21 juillet, avant de prendre part le 3 août à la course sur route des Jeux Olympiques de Paris. Son équipe Alpecin-Deceuninck l'a annoncé mercredi. Le Néerlandais ne s'alignera par contre pas en mountainbike aux Jeux de Paris.

"C'est le choix le plus logique pour pouvoir préparer au mieux mes objectifs", déclare le Néerlandais. "La combinaison avec le mountainbike était trop difficile mais qui sait? Je pourrai peut-être me concentrer sur le VTT en 2028 aux JO de Los Angeles", ajoute le coureur de 29 ans.

La course olympique de VTT est programmée le 29 juillet. Mathieu van der Poel a décidé d'y renoncer.

Mathieu van der Poel avait pris part à l'épreuve de mountainbike cross-country des Jeux de Tokyo en 2021. Il avait été contraint à l'abandon après avoir lourdement chuté en début d'épreuve.

Coéquipier de Van der Poel chez Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen, maillot vert du dernier Tour de France, retournera aussi sur la Grande Boucle. Le programme du sprinteur belge après le Tour n'est pas encore connu.

"Au Tour, j'espère, comme l'année dernière, aider Jasper Philipsen dans sa quête de victoires d'étapes et d'un éventuel maillot vert. L'objectif est aussi de gagner moi-même une étape cette année", conclut le champion du monde, vainqueur d'une étape et maillot jaune pendant six jours sur le Tour 2021.