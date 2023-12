Mathieu Van der Poel domine à Mol: "Je me suis amusé"

Déjà vainqueur à Herentals, Mathieu van der Poel a remporté son deuxième cross de la saison à Mol, vendredi. Après un quart d'heure de course, le champion du monde a placé une accélération à laquelle personne n'a pu répliquer, pas même Wout van Aert.

"Je me sentais bien, mais j'ai surtout bien roulé dans le sable. Ce n'est pas négligeable quand une grande partie du parcours est constituée de zones de sable. De la sorte, on peut clairement faire rapidement la différence", a expliqué Mathieu van der Poel, parti dans le troisième tour.

Le Néerlandais a connu un problème de chaîne, qui ne lui a pas fait perdre beaucoup de temps. "J'avais bien planifié mon tour. Il y avait des parties sur le sable où je pouvais passer à fond et des parties sur le circuit où je pouvais récupérer. C'était un beau cross et je me suis bien amusé."