Mathieu Van der Poel écoeure la concurrence : "le cyclocross reste mon premier amour"

En l'absence de Wout Van Aert, vainqueur la semaine passée pour sa rentrée à Essen, est actuellement en stage en Espagne, le quintuple champion du monde a fait la course en tête du début à la fin de cette épreuve comptant pour le challenge régularité X2O.

"Je me suis vite retrouvé seul et j'ai pris une belle avance. Le début d'une heure de vélo en solo. Je sentais que j'étais bien dès le départ et j'ai de suite trouvé le bon rythme. Ce n'était pas monotone, du moins je le pense. J'ai aussi eu un moment d'inattention et j'ai chuté. C'est agréable d'être de retour, surtout quand on peut rouler à son rythme. J'ai suffisamment souffert à l'entraînement pour faire ça, mais ce ne sera sûrement pas le cas à chaque fois. Je n'ai pas hésité à attaquer, même si c'était tôt. Le cyclocross reste mon premier amour et je suis heureux d'être de retour", a commenté Mathieu van der Poel.