Mathieu van der Poel en pleine confiance avant de viser une 2e victoire

"Je n'oublierai jamais ma victoire en 2019", a déclaré Mathieu van der Poel, cité dans un communiqué de son équipe Alpecin-Deceuninck vendredi. "Le dénouement spectaculaire a frappé les esprits et c'était ma première grande victoire sur la route. Ce sont des moments que l'on chérit. Ma 4e place en 2022 prouve que le parcours me convient particulièrement bien. C'est un peu comme un mini Tour des Flandres, avec beaucoup de virages et de pentes raides, mais sans les pavés".

Le champion du monde a dominé les classiques flandriennes, après ses victoires au GP de l'E3, au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. "Tout s'est exceptionnellement bien passé ces dernières semaines. C'est formidable de gagner ces Monuments avec le maillot arc-en-ciel. Maintenant, il faut garder cette bonne forme pendant dix jours. Ce sera nécessaire, tant à l'Amstel qu'à Liège-Bastogne-Liège dimanche prochain. Il y aura d'autres coureurs, plus frais, et peut-être des coureurs qui grimpent mieux que moi", ajoute MVDP, qui a reconnu le parcours de l'Amstel mercredi.