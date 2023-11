Mathieu van der Poel et Demi Vollering meilleur coureur et coureuse cyclistes aux Pays-Bas

Mathieu van der Poel est le meilleur coureur cycliste néerlandais de l'année 2024. Le champion du monde sur route et de cyclocross, lauréat de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix, âgé de 28 ans a obtenu lundi à Utrecht le trophée Gerrit Schulte. Il avait déjà été désigné meilleur coureur de son pays en 2019 et 2020. Il succède au palmarès à Dylan van Baarle.