Mathieu van der Poel et Fem van Empel emmènent la sélection néerlandaise

Mathieu van der Poel et Fem van Empel défendront leurs titres de champions du monde de cyclocross le week-end prochain à Tabor en République tchèque. On sait désormais qui sont les coureurs et coureuses qui les aideront dans leur conquête du maillot arc-en-ciel, le coach néerlandais Gerben de Knegt ayant dévoiler sa sélection dimanche, après la dernière manche de Coupe du monde à Hoogerheide.