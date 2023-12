Mathieu van der Poel fête sa rentrée dans les labourés par un récital à Herentals

Une semaine après la rentrée victorieuse de Wout van Aert à Essen, Van der Poel n'a pas non plus manqué sa première course de la saison. Dans le fief de son éternel rival, retenu en stage en Espagne avec Jumbo-Visma, le champion du monde a pris la tête des opérations dès le premier des huit tours pour s'imposer malgré une petite chute dans le quatrième tour.

'MVDP' a devancé Tom Pidcock de 27 secondes. Après une mauvaise position sur la ligne de départ, le Britannique a effectué une belle remontée pour prendre la deuxième place devant le Néerlandais Lars van der Haar qui a remporté le sprint pour la 3e place devant Eli Iserbyt.