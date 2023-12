Mathieu van der Poel imbattable pour l'instant: "Il s'agit de rester en bonne santé"

Après Herentals et Mol, Mathieu van der Poel a remporté, samedi à Anvers, sa troisième victoire en autant de cross disputés cette saison. Le Néerlandais s'est isolé en tête après 20 minutes de cross sur et autour de la plage de Sint-Anneke et s'est imposé avec 0:29 d'avance sur Wout van Aert.

Le champion du monde s'était compliqué la tâche en loupant complètement son départ. "J'ai déchaussé tout de suite après le départ", a raconté Van der Poel. "J'ai ainsi perdu plusieurs positions. De plus, j'ai été retardé par les coureurs devant moi et il y a eu une chute avec Tom Pidcock. Je devais prendre mon temps pour rejoindre la tête, mais les jambes étaient bonnes. Je n'ai pas paniqué, mais pris mon temps pour corriger mon erreur."

Une fois Van der Poel à l'avant de la course, ce n'était qu'une question de temps avant de le voir s'envoler. "Je roulais derrière Eli Iserbyt. Il a commis une erreur et j'ai alors décidé d'y aller à fond", a expliqué le Néerlandais. "Dans la partie de sable, j'ai pu me détacher de mes concurrents. J'ai vite creusé un écart et j'espérais qu'ils se regarderaient trop longtemps derrière moi avant de réagir."