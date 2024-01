Mathieu van der Poel: "Je peux maintenant me rendre en toute tranquillité à Tabor"

"Je peux maintenant me rendre en toute tranquillité à Tabor", a déclaré Mathieu van der Poel à l'arrivée. "Cette semaine, l'accent sera mis sur des entraînements courts. Je vais aussi beaucoup me reposer et partir tranquillement en Tchéquie pour être le plus frais possible au départ des Mondiaux", ajoute-t-il.

A Hoogerheide, Van der Poel a placé son accélération décisive dans le dernier tour, pour s'imposer avec 5 et 9 secondes d'avance sur ses compatriotes Joris Nieuwenhuis et Pim Ronhaar.