Mathieu van der Poel perd son brevet d'invincibilité après un coup du sort

"Peu après le départ, ma chaîne a sauté", a expliqué le Néerlandais. "J'ai dû descendre du vélo, et une fois la chaîne remontée, j'ai pu commencer la poursuite. A la fin, j'ai roulé contre un gros coussin de protection et je me suis retrouvé au sol. Cependant, je n'appelle pas cela de la malchance. C'était de ma faute et mon erreur. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour mon premier incident, avec ma chaîne. Bien sûr, une autre victoire était possible, mais cela n'a pas fonctionné. Place au week-end prochain."

"J'ai pu vraiment libérer ma puissance au sommet de ces montées", a poursuivi le champion du monde. "C'était d'ailleurs le seul endroit du parcours. C'était déjà le cas l'an passé. Tu ne peux lâcher un coureur du calibre de Wout van Aert ici. Cela s'est vu à plusieurs reprises. Il restait collé à ma route lorsque j'accélérais."