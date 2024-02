Mathieu van der Poel a reconnu un parcours "plus difficile qu'attendu"

Champion du monde en titre, Mathieu van der Poel est le grand favori à sa propre succession dimanche à Tabor. Le Néerlandais a effectué une reconnaissance samedi matin sur un parcours qu'il juge "plus difficile qu'attendu".

Van der Poel a reconnu le parcours samedi matin juste avant le départ de la course juniors filles. "Je suis content d'avoir effectué quelques tours car le parcours est vraiment différent de ce que j'avais imaginé. Ce sera du vrai cyclocross et ce sera plus difficile qu'attendu", a déclaré Van der Poel qui a remporté douze des treize cross auxquels il a participé cette saison.

À Tabor, le coureur d'Alpecin-Deceuninck revient sur les terres de son premier titre mondial en 2015. Champion du monde en titre, il tentera de remporter un sixième maillot arc-en-ciel dimanche sur le coup de 14h30. "Je pense que c'est un parcours qui est honnête et où normalement celui qui aura les meilleures jambes sera champion du monde. Je me sens bien et j'ai hâte d'être au départ."