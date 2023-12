Mathieu van der Poel reçu 5/5 à Diegem: "Je veux gagner partout"

Après Herentals, Mol, Anvers et Gavere, Mathieu van der Poel a remporté le 5e cross dont il a pris le départ en s'imposant jeudi à Diegem dans la 7e manche du Superprestige. Le Néerlandais compte désormais sept succès à Diegem, à une victoire du record de Roland Liboton.

"Je ne me préoccupe pas de ce record", déclare Mathieu van der Poel. "Aujourd'hui, je voulais juste gagner. En fait, je veux gagner partout où je suis au départ. Je suis content de cette nouvelle victoire. J'ai passé une excellente soirée".

Le champion du monde a tué tout suspense en plaçant une accélaration après 25 minutes de course. "Il y avait du vent jusqu'au premier poste matériel. C'était donc compliqué de rouler seul. J'ai donc pris la décision de rester au sein du groupe de tête. Je savais que le bac à sable était l'endroit le plus difficile du circuit, c'est là que je voulais attaquer et c'est là que j'ai fait la différence".